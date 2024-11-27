Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прилетел в Астану

Российский президент наносит государственный визит.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин второй раз в нынешнем году прилетел в Астану. На этот раз глава российского государства наносит в Казахстан государственный визит, который имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.

Сегодня в Астане солнечно, около пяти градусов ниже ноля.

Официальная церемония встречи пройдет в резиденции главы казахстанского государства Акорда, в разных залах которой лидеры будут работать весь день. Они проведут переговоры в узком составе и с делегациями, примут участие в церемонии подписания совместных документов, по видеосвязи выступят на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 26—27 ноября в Уфе, и церемонии открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского.

28 ноября Путин продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Путин Владимир