Путин прилетел в Астану

Официальная церемония встречи пройдет в резиденции главы казахстанского государства Акорда, в разных залах которой лидеры будут работать весь день. Они проведут переговоры в узком составе и с делегациями, примут участие в церемонии подписания совместных документов, по видеосвязи выступят на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 26—27 ноября в Уфе, и церемонии открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского.