Путин прилетел в Астану

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин второй раз в нынешнем году прилетел в Астану. На этот раз глава российского государства наносит в Казахстан государственный визит, который имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.
Сегодня в Астане солнечно, около пяти градусов ниже ноля.
Официальная церемония встречи пройдет в резиденции главы казахстанского государства Акорда, в разных залах которой лидеры будут работать весь день. Они проведут переговоры в узком составе и с делегациями, примут участие в церемонии подписания совместных документов, по видеосвязи выступят на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит
28 ноября Путин продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.