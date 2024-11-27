Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ высылает двух журналистов ARD в ответ на закрытие в ФРГ бюро «Первого канала»

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двух журналистов немецкой медиагруппы ARD лишили аккредитации в России. Им предписано покинуть страну. Решение принято в ответ на закрытие в Берлине бюро Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала госпожа Захарова на брифинге.

По ее словам, МИД может рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, если будет возобновлена деятельность корреспондентского корпуса «Первого канала» в ФРГ.

Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.