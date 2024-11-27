РФ высылает двух журналистов ARD в ответ на закрытие в ФРГ бюро «Первого канала»

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала госпожа Захарова на брифинге.