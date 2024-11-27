РФ высылает двух журналистов ARD в ответ на закрытие в ФРГ бюро «Первого канала»

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала госпожа Захарова на брифинге.
По ее словам, МИД может рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, если будет возобновлена деятельность корреспондентского корпуса «Первого канала» в ФРГ.
Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.