В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции

Об этом шла речь в ходе встречи замглавы МИД Узбекистана Олимжона Абдуллаева с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с рабочей поездкой в республике.
Диалог охватил широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.
Кожемяко подчеркнул заинтересованность Приморского края в углублении сотрудничества с регионами Узбекистана.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.
«В рамках встречи обсуждались перспективные проекты, включая открытие в 2025 году представительства Приморского края по вопросам миграции в Самарканде».
По итогам встречи достигнуты договоренности, направленные на смягчение миграционной политики в Приморском крае.