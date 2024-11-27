В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции

Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.