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В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Об этом шла речь в ходе встречи замглавы МИД Узбекистана Олимжона Абдуллаева с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с рабочей поездкой в республике.

Диалог охватил широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

Кожемяко подчеркнул заинтересованность Приморского края в углублении сотрудничества с регионами Узбекистана.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.

«В рамках встречи обсуждались перспективные проекты, включая открытие в 2025 году представительства Приморского края по вопросам миграции в Самарканде».

говорится в сообщении.

По итогам встречи достигнуты договоренности, направленные на смягчение миграционной политики в Приморском крае.

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