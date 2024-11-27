Меркель призвала создать в НАТО систему сдерживания России: возможные перспективы идеи

Бывшая глава правительства Германии Ангела Меркель призвала входящие в Североатлантический альянс европейские страны оперативно выстроить собственные механизмы «сдерживания России». Об этом экс-канцлер сообщила, презентуя свои мемуары, пишет ТАСС.
По утверждению Меркель, в текущей ситуации создание подобной системы стало даже более сложной задачей, чем прежде, поскольку победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Новоизбранный глава американского государства известен своим скептическим настроем в отношении НАТО.
Политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин считает, что слова Меркель носят слишком расплывчатый характер. Кроме того, она уже не занимает государственные посты в ФРГ. Но определенный запрос на конструирование независимых от США военных механизмов в Европе существует давно, подчеркивает эксперт.
Однако у всех европейских государств (без учета военной мощи США) слишком мало потенциала для противостояния России. Количество вооружений, численность личного состава армий, уровень мотивации военнослужащих и целый ряд других проблем не позволяют Европе без американской поддержки говорить с Россией на равных, считает Зорин.
В то же время, по мнению политика, заявление Меркель в конечном итоге может играть на руку тем же США, поскольку увеличение военной мощи европейских государств обеспечит американский оборонно-промышленный комплекс новыми заказами.