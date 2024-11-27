Меркель призвала создать в НАТО систему сдерживания России: возможные перспективы идеи

Политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин считает, что слова Меркель носят слишком расплывчатый характер. Кроме того, она уже не занимает государственные посты в ФРГ. Но определенный запрос на конструирование независимых от США военных механизмов в Европе существует давно, подчеркивает эксперт.