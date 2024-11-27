В Ревде с шестой попытки приняли новый устав и сменили спикера местной думы

На прошлом заседании думы Андрей Мокрецов уже выдвигал предложение о собственной отставке, но оно не было поддержано. Лидер фракции КПРФ Андрей Беляев тогда сообщил, что его уход с поста спикера не значился среди требования «коалиции» КПРФ и СРЗП. Прокурор города Георгий Чесноков тогда сообщал, что надзорное ведомство в случае непринятия устава подаст исковое заявление к думе в Свердловский областной суд, а замуправляющего администрацией западного управленческого округа Свердловской области Александр Ковалев сообщил, что округ не сможет нормально функционировать без принятия устава.