Сегодня в Самарской области работает глава МЧС России Александр Куренков

— Мы уделяем особое внимание укреплению ресурсов Главного управления МЧС России по Самарской области. В следующем году по госпрограмме планируется приобрести аэролодку. Кроме того, при реконструкции самарского стадиона «Заря» там будет предусмотрена учебно-тренировочная башня, чтобы личный состав подразделений мог тренироваться и проводить соревнования по пожарно-спасательному спорту различного уровня, — поделился планами глава региона.