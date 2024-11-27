Прекращение огня между Израилем и Ливаном: что об этом думают политики и эксперты

Бен-Гвир убежден, что даже после заключения «мира» израильтяне не смогут вернуться в свои дома в северных районах страны. Кроме того, он отметил отсутствие реальной способности властей Ливана контролировать действия движения «Хезболла», базирующегося в южных частях страны.