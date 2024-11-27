Прекращение огня между Израилем и Ливаном: что об этом думают политики и эксперты

27 ноября вступили в силу договоренности между властями Израиля и Ливана о прекращении боевых действий на границе двух государств. Это событие встретило неоднозначную реакцию и в арабском мире, и среди израильских политиков.
Палестинское движение ХАМАС в специальном заявлении, как сообщает ТАСС, связывает с договоренностями о прекращении огня крушение надежд действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожить арабское сопротивление в регионе.
Политолог Низар Фарсах в беседе с «Известиями» рассказал о больших трудностях ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) при продвижении вглубь ливанской территории. Пройти более пяти километров им не удалось, поэтому израильским властям, утверждает Фарсах, приходится называть победой уничтожение части высших руководителей ливанского движения «Хезболла».
В то же время президент Израиля Ицхак Герцог считает, что соглашение позволит направить все силы на окончательное установление контроля над сектором Газа.
Против договоренностей выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он назвал подписание соглашения Нетаньяху «исторической ошибкой», опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети.
Бен-Гвир убежден, что даже после заключения «мира» израильтяне не смогут вернуться в свои дома в северных районах страны. Кроме того, он отметил отсутствие реальной способности властей Ливана контролировать действия движения «Хезболла», базирующегося в южных частях страны.