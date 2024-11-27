Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА «Хезболлы»

«С самого начала войны и, в частности, в рамках операции “Северные стрелы”, ВВС Израиля под руководством Разведывательного управления провели широкомасштабные усилия по уничтожению террористической инфраструктуры авиационного подразделения “Хезболлы”… Было уничтожено 70% запасов БПЛА и крылатых ракет авиационного подразделения “Хезболлы”, предназначенных для нападения на граждан государства Израиль», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в рамках проведенных операций ВВС Израиля нанесли удары более чем по 150 установкам для запуска беспилотников, около 20 складов с вооружением, примерно 30 командным пунктам и четырем цехам по производству беспилотников и крылатых ракет.
Также отмечается, что во вторник до наступления соглашения о прекращении огня в Ливане силы ЦАХАЛ ликвидировали офицера оперативного отдела авиационного подразделения «Хезболлах» Джафара Али Самаха.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения «Хезболла» Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура «Хезболлы» должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20−30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия «Хезболлы» на юге Ливана.