Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА «Хезболлы»

Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура «Хезболлы» должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20−30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.