Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан на саммит ОДКБ

В Астане 28 ноября глава белорусского государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Лидеры стран обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, ее влиянии на безопасность государств — членов ОДКБ, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.
По итогам саммита стороны планируют подписать ряд документов. В их числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в Астане 28 ноября состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.