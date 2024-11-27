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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан на саммит ОДКБ

27 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В Астане 28 ноября глава белорусского государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лидеры стран обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, ее влиянии на безопасность государств — членов ОДКБ, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.

По итогам саммита стороны планируют подписать ряд документов. В их числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в Астане 28 ноября состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Лукашенко Александр