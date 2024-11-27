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Токаев — Путину: «Наши отношения зиждутся на прочной основе»

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Открывая раунд переговоров в Акорде, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к своему российскому коллеге.

Источник: Акорда

«Наши отношения зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я внимательно прочитал вашу статью сегодня в средствах массовой информации Казахстана (“Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее”, опубликована в “Казахстанской правде” — прим. Sputnik Казахстан). Благодарю вас. В свою очередь я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации (“Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства”, опубликована в “Известиях” — прим. Sputnik Казахстан). Я думаю мы очень подробно, как бы в унисон изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. И в своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным, стратегическим партнером России, союзником России в это очень непростое время».

заявил Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры продолжились в закрытом формате.

Путин Владимир