МИД сообщил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной

Представитель МИДа снова раскритиковала позицию украинской стороны и заявила, что Киев запрашивает передать ему в том числе тех служащих, которые уже вернулись на родину, тех, о ком у Москвы нет сведений, либо погибших пленных при ударе по СИЗО в Еленовке или крушении Ил-76.