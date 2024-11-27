МИД сообщил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной

«Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях. Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен», — сказала она и пояснила, что возвращение каждого служащего является одинаково важным.
Представитель МИДа снова раскритиковала позицию украинской стороны и заявила, что Киев запрашивает передать ему в том числе тех служащих, которые уже вернулись на родину, тех, о ком у Москвы нет сведений, либо погибших пленных при ударе по СИЗО в Еленовке или крушении Ил-76.
Захарова в начале ноября сообщила о предложении к Киеву передать 935 украинских военнопленных.
Последний на данный момент обмен военнопленными между сторонами прошел 18 октября по формуле «95 на 95». Посредником в нем выступили ОАЭ. Крупнейший обмен к этому дню состоялся в январе, тогда его провели по формуле «195 на 195», следует из сведений Минобороны.
С 2022 года по конец 2024-го провели 45 обменов, на родину вернулись около 3 тыс. военных с каждой стороны, рассказала Захарова в начале ноября.
В конце ноября в Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что этого получилось достичь в результате договоренностей с Киевом.