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Иосиф Кодалаев назначен первым заместителем мэра Новосибирска

С 28 ноября 2024 года Иосиф Важаевич Кодалаев официально вступил в должность первого заместителя мэра Новосибирска.

Постановление о его назначении подписал глава города Максим Кудрявцев.

На новом посту Кодалаев займётся реформированием департамента транспорта и улучшением его работы.

Ранее Иосиф Кодалаев работал в МУП «Новосибирский метрополитен», занимал ключевые должности в дорожных и благоустроительных структурах региона, возглавлял МКУ «Гормост» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Временно исполняющим обязанности начальника департамента транспорта назначен Валерий Жарков, ранее работавший в этом ведомстве.