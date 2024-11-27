Иосиф Кодалаев назначен первым заместителем мэра Новосибирска

Постановление о его назначении подписал глава города Максим Кудрявцев.
На новом посту Кодалаев займётся реформированием департамента транспорта и улучшением его работы.
Ранее Иосиф Кодалаев работал в МУП «Новосибирский метрополитен», занимал ключевые должности в дорожных и благоустроительных структурах региона, возглавлял МКУ «Гормост» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Временно исполняющим обязанности начальника департамента транспорта назначен Валерий Жарков, ранее работавший в этом ведомстве.