Иосиф Кодалаев назначен первым заместителем мэра Новосибирска

Ранее Иосиф Кодалаев работал в МУП «Новосибирский метрополитен», занимал ключевые должности в дорожных и благоустроительных структурах региона, возглавлял МКУ «Гормост» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.