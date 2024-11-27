The Economist оценил потери ВСУ в 500 тысяч человек за все время СВО

Кроме того, ВС РФ продвинулись на 10 км вглубь Харьковской области, заняв окрестности Часова Яра. В Донбассе линия соприкосновения стала более подвижной: армия России с начала сентября заняла на юге региона больше территории, чем за весь 2023 год, В окрестностях Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки с 1 сентября ВС РФ заняли не менее 1103 кв. км (против 387 кв. км за весь 2023 год).