Путин рассказал о приеме в Астане

Сегодня глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту Астаны для него была организована торжественная встреча, во время которой торжественным маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.
«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен», — обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе. «Спасибо вам большое», — еще раз поблагодарил Путин.