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Путин рассказал о приеме в Астане

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей обстановке.

Источник: Aqorda/Telegram

Сегодня глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту Астаны для него была организована торжественная встреча, во время которой торжественным маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.

«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен», — обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе. «Спасибо вам большое», — еще раз поблагодарил Путин.

Путин Владимир