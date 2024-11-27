Володин раскритиковал министра труда РФ

Как сообщает «Инфо 24», Антон Котяков представил депутатам прогнозы ситуации на рынке труда и предложил решать проблему нехватки кадров на предприятиях страны с помощью иностранных специалистов.
«Мы с вами должны делать всё для того, чтобы на оборонные предприятия, стройки, заводы, сельхозпредприятия пришли профессиональные подготовленные кадры. Вы министр. Мы вас назначали. Берите и предлагайте инструментарий», — обратился Володин к Котякову.
Спикер парламента рассказал о недавнем визите депутатов на завод, где столкнулись с кадровым дефицитом, который нельзя ликвидировать, пригласив на работу иностранных специалистов.
Председатель Госдумы напомнил, что именно Антон Котяков составляет список специальностей, в которых наблюдается кадровый голод, и привлекает иностранных специалистов, чтобы его устранить.
«Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии, — Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан?» — обратился к министру Володин.
Спикер парламента возмутился тем, что в перечень профессий с острой нехваткой работников входят медсестры, воспитатели, педагоги. И проблему дефицита специалистов в образовании и медицине Минтруд также намеревается решать за счет мигрантов.
Депутаты считают, что для исправления ситуации на рынке труда необходимо готовить больше квалифицированных работников, вернуть престиж рабочим профессиям.
Одной из причин появления кадрового голода в стране Вячеслав Володин назвал «сплошную коммерциализацию в сфере среднепрофессиональных образовательных учреждений». По данным председателя Госдумы, в стране почти 50% специалистов среднего звена получают образование на платной основе.
«Разве это дело? Весь мировой опыт говорит, что получение профессии должно быть на бесплатной основе», — возмутился Володин.
Накануне председатель Государственной Думы анонсировал проведение «Правительственного часа» на тему нехватки кадров. Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают, что для устранения кадрового голода в стране надо сделать бесплатным получение среднего профессионального образования, а выпускников девятых и одиннадцатых классов, которые собираются поступать в колледжи и техникумы, — освободить от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.