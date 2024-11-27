Володин раскритиковал министра труда РФ

Накануне председатель Государственной Думы анонсировал проведение «Правительственного часа» на тему нехватки кадров. Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают, что для устранения кадрового голода в стране надо сделать бесплатным получение среднего профессионального образования, а выпускников девятых и одиннадцатых классов, которые собираются поступать в колледжи и техникумы, — освободить от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.