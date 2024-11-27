Алексей Лошкин обозначил пять главных задач мэра Челябинска

Он также рассказал про специальный чат с дорожниками, созданный для того, чтобы круглосуточно контролировать уборку улиц и остановочных комплексов, вывоз снега и мусора. Напомним, в прошлом году на Южном Урале выпало экстремальное количество снега. Это значительно затруднило работу подрядчиков. Именно поэтому Алексей Лошкин еще в должности временно исполняющего полномочия главы Челябинска стал уделять этим вопросам огромное внимание. Он организовал несколько встреч с руководителями компаний, ответственных за эту сферу, посетил основные точки, где базируется техника подрядчиков, а также полигон для вывоза снега. Как сообщал «МК-Челябинск», площадка может вместить до двух миллионов кубов снега, но нужно исправить логистические ошибки, чтобы исключить снежные завалы на улицах города, как в прошлом году. Для этих целей организован и резервный полигон для вывоза снега.