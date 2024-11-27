Алексей Лошкин обозначил пять главных задач мэра Челябинска

На первой встрече с журналистами в качестве главы города Алексей Лошкин обозначил пять задач, которые он намерен решать в первую очередь. Первая — это коммунальная сфера, в которой очень часто случаются аварии. О том, как и с помощью каких инструментов власти будут решать эти проблемы, мы рассказываем ниже.
Скользкие тротуары — это наболевшая тема для всех горожан. Сейчас днем выпадают небольшие осадки, ночью дороги покрываются льдом. Подрядчики не всегда успевают привести в порядок тротуары, иногда ходить по ним, прямо скажем, опасно. Алексей Лошкин отметил, что компаниям, которые занимаются этой работой, стоит относиться к ней более внимательно и не разделять дороги и тротуары по степени важности.
«Когда речь идет об уборке проезжей части, то с ней подрядчики в основном справляются, в нормативные сроки укладываются, а вот по тротуарам мне поступает большое количество обращений от жителей, я их понимаю, ведь точно также хожу пешком».
Он также рассказал про специальный чат с дорожниками, созданный для того, чтобы круглосуточно контролировать уборку улиц и остановочных комплексов, вывоз снега и мусора. Напомним, в прошлом году на Южном Урале выпало экстремальное количество снега. Это значительно затруднило работу подрядчиков. Именно поэтому Алексей Лошкин еще в должности временно исполняющего полномочия главы Челябинска стал уделять этим вопросам огромное внимание. Он организовал несколько встреч с руководителями компаний, ответственных за эту сферу, посетил основные точки, где базируется техника подрядчиков, а также полигон для вывоза снега. Как сообщал «МК-Челябинск», площадка может вместить до двух миллионов кубов снега, но нужно исправить логистические ошибки, чтобы исключить снежные завалы на улицах города, как в прошлом году. Для этих целей организован и резервный полигон для вывоза снега.
Незаконные киоски тоже волнуют властей, ведь каждый второй нестационарный торговый объект в городе размещен на той или иной территорий без соответствующей документации. Глава города объяснил журналистам, что эта проблема очень сильно беспокоит челябинцев. Владельцы таких киосков зачастую не убирают за собой мусор, создавая вокруг киосков свалки.
«Я знаю, что наших жителей это сильно тревожит. Если дифференцировать обращения по темам, то на первом месте ЖКХ, а где-то чуть пониже — вопросы, связанные с незаконными ларьками. С этим нужно работать. Точно этим вопросом буду заниматься».
Следующая тема — развитие общественного транспорта, подвижной состав которого с каждым годом обновляется. В городе появилось большое количество вместительных и экологичных автобусов на газомоторном топливе.
«За прошлые годы в этом плане было сделано очень многое, но до финала мы еще не дошли, — считает Алексей Лошкин. — Люди не должны по полчаса ждать общественный транспорт».
Завершают топ актуальных проблем расселение ветхоаварийного жилья и реновация. В Челябинске в категорию аварийных попали 130 домов. Это проблему решают как на муниципальном, так и на региональном уровне. Алексей Лошкин назвал существенной поддержку и финансовую помощь со стороны правительства региона. Когда ситуация требует оперативного вмешательства, то муниципальные власти всегда приходят на помощь, ведь попросить человека подождать, когда ему негде жить, нельзя.
Комплексное развитие территорий — еще один серьезный инструмент для повышения уровня жизни россиян. Его задача не только увеличить количество жилья, но и соответствующей инфраструктуры: школ, больниц, дорог. Он уж не единожды доказывал свою эффективность. В настоящее время под проекты КРТ в столице Южного Урале отведен 51 участок.
«Город уперся в свои границы. В черте Челябинска практически не осталось места. Где заниматься застройкой? Там, где жилой фонд пришел в негодность, где есть брошенные производственные площадки, где есть территории, которые правообладателем уже не используются, рынки или частный сектор. Меня иногда удивляет, когда мы едем по городу, а пейзаж вдруг резко меняется».
Подспорье для города
Алексей Лошкин рассказал, как власти планируют решать коммунальные проблемы в Челябинске.
На встрече с журналистами Алексей Лошкин отметил масштабность этих проблем. «Они назрели не вчера и не сегодня, и я не волшебник, чтобы завтра починить все коммунальные сети», — сказал он. На обслуживание сетей по водоснабжению и водоотведению будет направлено по специальной программе порядка 1,5 млрд рублей, еще 560−600 тысяч рублей составят инвестиции. Большая часть этих средств пойдет на аварийно-восстановительные работы.
«Нашими ожиданиями при оптимистичном раскладе являются средства других источников, к примеру вышестоящих бюджетов, которые позволили бы нам включиться в эту работу мощным накатом и шаг за шагом этой проблемой заниматься».
Если говорить о теплосетях, то с 1 ноября этого года порядка 80% находится в зоне обслуживания компании «УСТЭК». Напомним, в июне этого года Челябинская городская Дума утвердила инвестиционную программу предприятия в сфере теплоснабжения на 2025−2026 годы. 3,147 млрд рублей — это финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, ремонту водовода Юго-Западной котельной и многих других работ. Алексей Лошкин назвал эту программу «серьезным подспорьем» для городского хозяйства.
Глава города напомнил, что во всех городах-ровесниках, схожих с Челябинском по площади и численностью населения, примерно одинаковые коммунальные проблемы.