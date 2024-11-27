Путин в Астане: торжественность встречи стала неожиданной

В аэропорту Астаны для президента России была организована торжественная встреча, с маршем почетного караула. Казахстанские самолеты раскрасили небо в цвета российского государственного флага.
«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен».
Президент России тепло поблагодарил его за гостеприимство.
Согласно дипломатическому протоколу, государственный визит сопровождается более пышными почестями.