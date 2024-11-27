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Путин в Астане: торжественность встречи стала неожиданной

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. По словам Владимира Путина, он не ожидал, что его встретят так торжественно.

Источник: Sputnik.kz

В аэропорту Астаны для президента России была организована торжественная встреча, с маршем почетного караула. Казахстанские самолеты раскрасили небо в цвета российского государственного флага.

«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен».

обратился Владимир Путин к Касым-Жомарту Токаеву.

Президент России тепло поблагодарил его за гостеприимство.

Согласно дипломатическому протоколу, государственный визит сопровождается более пышными почестями.

Путин Владимир