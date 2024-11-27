«Орешник» сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил портал «Объясняем.рф» в Telegram-канале.
«В ядерном исполнении “Орешник” может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в инфографике.
Отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она доберется за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.
Максимальная дальность поражения «Орешника», по данным портала, составляет 5,5 тысячи километров. Ракета развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и может нести боевую часть массой до полутора тонн.
В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.