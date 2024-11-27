Лукашенко прилетел в Казахстан на саммит ОДКБ, где подпишет ряд документов

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 27 ноября завершился официальный визит белорусского лидера в Пакистан. Однако активная внешнеполитическая повестка главы Беларуси на этом не завершена. В тот же день Лукашенко прилетел в Астану.
Встречали Александра Лукашенко в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.
— Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, — отметил телеграм-канал «Пул Первого».
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Астане 28 ноября. Главы государств обменяются мнениями о международной и региональной повестке, обсудят как ситуация влияет на безопасность стран — членов ОДКБ. Также запланировано обсуждение итогов сотрудничества и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности.
По итогам саммита планируется подписать ряд документов, в том числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Еще на четверг, 28 ноября, планируется совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Между тем Наталья Петкевич рассказала, как вопрос буллинга в школе и течь канализации дошли до Администрации президента.
Кроме того, Петкевич назвала уязвимое место, в которое бьют оппоненты Беларуси. Также чиновница назвала последнюю инстанцию, которая может помочь белорусам.