Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил мощности маслозавода в Башкирии

В результате здесь увеличилась производительность и снизились потери в процессе производства. В этом году ожидаем на выходе 135 тыс. подсолнечного и 9 тыс. тонн рапсового масел. Последнее активно поставляется за рубеж. Только на днях один состав с 2,2 тыс. тонн продукции отправили в Китай, до конца года планируем поставить ещё четыре", — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.