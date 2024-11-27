Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил мощности маслозавода в Башкирии

Андрей Назаров рассказал, что данные предприятия обеспечивают население республики, а также поставляют масло за рубеж, занимая 70 процентов всего экспорта продукции АПК.
"На заводе ежесуточно перерабатывают до 1000 тонн подсолнечника и более 600 тонн рапса, выжимают свыше 300 тонн растительного масла, который в том числе нужен для производства маргарина и майонеза.
Предприятием управляет грамотная команда. В последние годы компания инвестировала в модернизацию почти миллиард рублей. Начинает строительство элеваторного комплекса ёмкостью 29 тыс. тонн. Еще один элеватор, ёмкостью 160 тыс. тонн, реконструировали на территории Шингак-Кульской сырьевой базы.
В результате здесь увеличилась производительность и снизились потери в процессе производства. В этом году ожидаем на выходе 135 тыс. подсолнечного и 9 тыс. тонн рапсового масел. Последнее активно поставляется за рубеж. Только на днях один состав с 2,2 тыс. тонн продукции отправили в Китай, до конца года планируем поставить ещё четыре", — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.
По его словам, реализовать внешнеэкономический потенциал заводу помогают, в том числе меры господдержки. Часть затрат на транспортировку продукции на экспорт и на её сертификацию на внешних рынках покрывают субсидии.