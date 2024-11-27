Нижегородское заксобрание намерено отозвать законопроект об абортах

Решение направить в Госдуму проект поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» нижегородские депутаты приняли в ноябре 2023 года. Госдума планировала рассмотреть его в марте 2024 года. Однако в январе на проект изменений поступило заключение правового управления Госдумы, в котором указали на то, что предложение нижегородских депутатов не согласуется с действующими федеральными законами. Аборты могут проводить все лицензированные медорганизации по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и медучреждение не вправе отказывать гражданам с полисом ОМС в проведении этой операции. С января 2024 года изменений в движении законопроекта не было.