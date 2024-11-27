В Казахстане откроются российские медвузы

В числе прочих тем обсуждались и вопросы открытия филиалов российских медицинских вузов на территории Казахстана, а также формирования общего рынка медицинской продукции в рамках ЕАЭС.
«В ходе рабочей поездки в Казахстан министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел рабочие встречи с заместителем премьер-министра Казахстана Тамарой Дусейновой и министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой. Стороны выразили большую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере здравоохранения».
С его слов, стороны подробно остановились на вопросах формирования общего рынка медицинской продукции в рамках ЕАЭС, сотрудничества «в сфере построения цифрового контура систем обязательного медицинского страхования», развития медицинского образования.
«Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами в сфере развития здравоохранения, в ходе встреч это было неоднократно подчеркнуто».
Мурашко вместе с Альназаровой посетили ряд медицинских объектов в Астане — новый центр экстренной медицинской помощи и онкоцентр, которые скоро начнут прием пациентов, центры нейрохирургии и кардиохирургии.
Специалисты этих учреждений работают в тесном контакте с российскими коллегами из ведущих федеральных центров Минздрава России, отметил Кузнецов.