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В Казахстане откроются российские медвузы

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопросы обучения, подготовки и переподготовки казахстанских врачей на базе российских вузов обсудили министр здравоохранения России Михаил Мурашко с казахстанским вице-премьером Тамарой Дусейновой и министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой.

Источник: Sputnik.kz

В числе прочих тем обсуждались и вопросы открытия филиалов российских медицинских вузов на территории Казахстана, а также формирования общего рынка медицинской продукции в рамках ЕАЭС.

«В ходе рабочей поездки в Казахстан министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел рабочие встречи с заместителем премьер-министра Казахстана Тамарой Дусейновой и министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой. Стороны выразили большую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере здравоохранения».

заявил журналистам помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

С его слов, стороны подробно остановились на вопросах формирования общего рынка медицинской продукции в рамках ЕАЭС, сотрудничества «в сфере построения цифрового контура систем обязательного медицинского страхования», развития медицинского образования.

«Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами в сфере развития здравоохранения, в ходе встреч это было неоднократно подчеркнуто».

добавил Алексей Кузнецов.

Мурашко вместе с Альназаровой посетили ряд медицинских объектов в Астане — новый центр экстренной медицинской помощи и онкоцентр, которые скоро начнут прием пациентов, центры нейрохирургии и кардиохирургии.

Специалисты этих учреждений работают в тесном контакте с российскими коллегами из ведущих федеральных центров Минздрава России, отметил Кузнецов.

медицина
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