В Казахстане откроются российские медвузы

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопросы обучения, подготовки и переподготовки казахстанских врачей на базе российских вузов обсудили министр здравоохранения России Михаил Мурашко с казахстанским вице-премьером Тамарой Дусейновой и министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой.