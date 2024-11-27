Фон дер Ляйен пообещала европейцам такую же борьбу, как у украинцев

«Я верю, что наше поколение европейцев должно вновь бороться за свободу и суверенитет. За свободу, за которую героически борется народ Украины. За свободу самим определять свое будущее в конфронтационном и нестабильном мире», — сказала фон дер Ляйен.
По ее мнению, борьба за свободу объединяет европейцев прошлого и настоящего разных наций и поколений. Свобода — не какое-то абстрактное слово, подчеркнула глава Еврокомиссии и объяснила: речь идет также о безопасности европейцев и способности оплачивать продукты и отопление, возможности получать достойные зарплаты и пользоваться «открывающимися возможностями».
«Свободу и демократию нужно лелеять и бороться за них каждый день, чтобы мы могли передать их следующему поколению», — резюмировала фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен представила депутатам состав своей комиссии, ее решение одобрили 370 голосами «за», 282 «против», а 36 воздержались. Новый состав ЕК приступит к своим обязанностям с 1 декабря на пятилетний срок.
В Еврокомиссию выдвигается по одному политику от каждой из стран Евросоюза, всего их 27. Фон дер Ляйен представляет Германию. Состав будущей Еврокомиссии утверждает ЕП на слушаниях.
Собеседники Politico не ожидали каких-либо проблем при согласовании комиссаров, что является заметным отличием от предыдущих лет.