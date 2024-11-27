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Эксперт оценил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk

Вашингтон не согласится поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk, потому что для их запуска требуется прямое участие военных НАТО. Об этом заявил профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Поставить Киеву ракеты Tomahawk страны НАТО призвали члены Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Авторы предложения считают, что их инициатива может побудить власти США принять соответствующее решение.

Вадим Козюлин предполагает, что НАТО не осуществит передачу этого вида дальнобойного оружия.

«Я думаю, что Украина не получит ракеты Tomahawk. Не пойдут страны НАТО, и Вашингтон, в первую очередь, на такой дестабилизирующий шаг. Кроме того, Киев не сможет самостоятельно применять такие ракеты. Без западной помощи это невозможно», — объяснил «Инфо 24» Козюлин.

Эксперт отметил, что для наведения Tomahawk нужны данные военного GPS, доступ к которому имеет ограниченное количество стран, но не украинские военнослужащие. Представителям Киева не откроют секретную информацию, поэтому при запуске ракет без военных НАТО нельзя будет обойтись.

Ранее New York Times сообщала, что в украинском «плане победы» содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным газеты, чиновники в США сочли это «абсолютно невыполнимым требованием».

Пентагон выдал официальное разрешение Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. ВСУ уже атаковали ATACMS объекты в Курской области. Министерство обороны предупредило Киев об ответных действиях.