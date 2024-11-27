Эксперт оценил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk

Поставить Киеву ракеты Tomahawk страны НАТО призвали члены Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Авторы предложения считают, что их инициатива может побудить власти США принять соответствующее решение.
Вадим Козюлин предполагает, что НАТО не осуществит передачу этого вида дальнобойного оружия.
«Я думаю, что Украина не получит ракеты Tomahawk. Не пойдут страны НАТО, и Вашингтон, в первую очередь, на такой дестабилизирующий шаг. Кроме того, Киев не сможет самостоятельно применять такие ракеты. Без западной помощи это невозможно», — объяснил «Инфо 24» Козюлин.
Ранее New York Times сообщала, что в украинском «плане победы» содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным газеты, чиновники в США сочли это «абсолютно невыполнимым требованием».
Пентагон выдал официальное разрешение Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. ВСУ уже атаковали ATACMS объекты в Курской области. Министерство обороны предупредило Киев об ответных действиях.