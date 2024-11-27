Эксперт оценил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk

«Я думаю, что Украина не получит ракеты Tomahawk. Не пойдут страны НАТО, и Вашингтон, в первую очередь, на такой дестабилизирующий шаг. Кроме того, Киев не сможет самостоятельно применять такие ракеты. Без западной помощи это невозможно», — объяснил «Инфо 24» Козюлин.