The Hill: второй президентский срок Трампа может стать испытанием ядерных соблазнов Европы

Это ставит европейские страны НАТО перед серьезной проблемой безопасности. С начала боевых действий на Украине в 2022 году многие из них увеличили расходы на оборону, и в 2024 году 23 страны НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Однако наращивание обычных военных возможностей, необходимых для ответа на угрозы без помощи США, потребует времени и единства — ни того, ни другого у европейских членов НАТО сейчас нет.