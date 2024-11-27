The Hill: второй президентский срок Трампа может стать испытанием ядерных соблазнов Европы

Возвращение Трампа к власти поднимает серьезные вопросы о будущей роли США в НАТО. Он на протяжении десятилетий открыто выражал свое презрение к Североатлантическому альянсу. В свой предыдущий президентский срок Трамп даже обсуждал возможность выхода из альянса, но советники отговорили его от этой затеи, говорится в статье.
Это ставит европейские страны НАТО перед серьезной проблемой безопасности. С начала боевых действий на Украине в 2022 году многие из них увеличили расходы на оборону, и в 2024 году 23 страны НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Однако наращивание обычных военных возможностей, необходимых для ответа на угрозы без помощи США, потребует времени и единства — ни того, ни другого у европейских членов НАТО сейчас нет.
Безопасность НАТО во время холодной войны зависела от ядерной гарантии США.
Но теперь возникает вопрос: учитывая временной лаг в создании мощного потенциала обычной обороны, готовы ли некоторые европейские государства рассмотреть ядерное оружие как более эффективный вариант противодействия?
Ядерный арсенал России, возможно, ограничивает НАТО в предоставлении Украине более существенной поддержки. Но и Россия избегала открытого нападения на членов альянса, по крайней мере отчасти из-за угрозы сил ядерного сдерживания.
Право предлагать ядерный зонтик партнерам по альянсу закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Этот договор дает уверенность в том, что подписавшие его потенциальные противники не будут представлять ядерной угрозы друг для друга, что устраняет необходимость в атомном оружии в качестве средства сдерживания. Действительно, Владимир Зеленский уже заявил, что, если членство Украины в НАТО будет невозможным, ей может понадобиться ядерное оружие для обеспечения своей обороны.
Будут ли восточные члены НАТО, такие как Польша, которая граничит с Россией, считать западноевропейскую ядерную базу надежной? Если ядерные гарантии НАТО будут поставлены под сомнение, может в итоге выясниться, что Североатлантический альянс сыграл гораздо большую роль в предотвращении распространения атомного оружия, чем предполагалось.