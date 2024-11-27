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The Hill: второй президентский срок Трампа может стать испытанием ядерных соблазнов Европы

Стандартная позиция о НАТО во время холодной войны заключалась в том, чтобы сдерживать русских, подавлять немцев и поддерживать американцев. Однако альянс с его гарантией коллективной обороны также сыграл ключевую роль в убеждении некоторых членов не становиться ядерными державами. Сохранит ли НАТО такую позицию, размышляет Рене де Неверс в статье для The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Возвращение Трампа к власти поднимает серьезные вопросы о будущей роли США в НАТО. Он на протяжении десятилетий открыто выражал свое презрение к Североатлантическому альянсу. В свой предыдущий президентский срок Трамп даже обсуждал возможность выхода из альянса, но советники отговорили его от этой затеи, говорится в статье.

Это ставит европейские страны НАТО перед серьезной проблемой безопасности. С начала боевых действий на Украине в 2022 году многие из них увеличили расходы на оборону, и в 2024 году 23 страны НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Однако наращивание обычных военных возможностей, необходимых для ответа на угрозы без помощи США, потребует времени и единства — ни того, ни другого у европейских членов НАТО сейчас нет.

Безопасность НАТО во время холодной войны зависела от ядерной гарантии США.

До выборов в США аналитики по вопросам обороны предполагали, что в случае победы Трампа Европе потребуется укрепить свой ядерный сдерживающий потенциал, который опирается на арсенал США и более «скромные» ядерные силы Франции и Великобритании.

Но теперь возникает вопрос: учитывая временной лаг в создании мощного потенциала обычной обороны, готовы ли некоторые европейские государства рассмотреть ядерное оружие как более эффективный вариант противодействия?

Ядерный арсенал России, возможно, ограничивает НАТО в предоставлении Украине более существенной поддержки. Но и Россия избегала открытого нападения на членов альянса, по крайней мере отчасти из-за угрозы сил ядерного сдерживания.

До сих пор некоторых европейских членов НАТО, которые обладают технологическим потенциалом для создания атомного оружия, сдерживала идея нераспространения и уверенность в ядерном зонтике альянса.

Право предлагать ядерный зонтик партнерам по альянсу закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Этот договор дает уверенность в том, что подписавшие его потенциальные противники не будут представлять ядерной угрозы друг для друга, что устраняет необходимость в атомном оружии в качестве средства сдерживания. Действительно, Владимир Зеленский уже заявил, что, если членство Украины в НАТО будет невозможным, ей может понадобиться ядерное оружие для обеспечения своей обороны.

Во время холодной войны потребовались значительные усилия, чтобы сделать систему ядерного сдерживания НАТО заслуживающей доверия как для ее противника, так и для европейских членов альянса. Однако Франция выбрала независимую политику ядерного сдерживания из-за сомнений относительно гарантий США.

Будут ли восточные члены НАТО, такие как Польша, которая граничит с Россией, считать западноевропейскую ядерную базу надежной? Если ядерные гарантии НАТО будут поставлены под сомнение, может в итоге выясниться, что Североатлантический альянс сыграл гораздо большую роль в предотвращении распространения атомного оружия, чем предполагалось.

НАТО
ЕС
Трамп Дональд