По поручению генпрокурора в Челябинске пройдут проверки ЖКХ

В Челябинск прибыл Игорь Краснов, генеральный прокурор страны. Одна из основных целей его визита на Южный Урал — общение с местными жителями.
Ранее «МК-Челябинск» уже сообщал, что в Челябинске с гражданами будут общаться представители генпрокуратуры. Теперь к делу подключился руководитель ведомства, генеральный прокурор России Игорь Краснов. Прибыл он на Южный Урал утром, и активно принимал граждан. Встречи с ними он проводил как в очном, так и в заочном формате (по видеосвязи).
По результатам общения с гражданами будут приняты необходимые правовые меры. Генпрокурор уже успел отреагировать на жалобы южноуральцев на систему ЖКХ. Как сообщает информагентство «Полит74», Игорь Краснов обратился к прокурору Челябинской области, Игорю Донгаузеру, чтобы в регионе была проведена масштабная проверка систем ЖКХ и управляющих компаний.
Обратил внимание генпрокурор на проблемы участников СВО. По его словам, в Челябинской области необходимо провести проверку того, как местные власти обеспечивают интересы и защищают права ветеранов.
Для решения проблем с ветхим и аварийных жильём Игорь Краснов намерен обратиться к министру строительства и заместителю председателя правительства РФ. В Челябинске есть проблемы, считает генпрокурор, и их необходимо решать — нужно разобраться в том, как и на что тратятся средства.