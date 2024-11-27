По поручению генпрокурора в Челябинске пройдут проверки ЖКХ

Ранее «МК-Челябинск» уже сообщал, что в Челябинске с гражданами будут общаться представители генпрокуратуры. Теперь к делу подключился руководитель ведомства, генеральный прокурор России Игорь Краснов. Прибыл он на Южный Урал утром, и активно принимал граждан. Встречи с ними он проводил как в очном, так и в заочном формате (по видеосвязи).