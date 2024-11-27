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Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы.

«Хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», — подчеркнул он.

Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.

Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.

Путин Владимир