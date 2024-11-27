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Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.

«Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.

Президент республики отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.

Путин Владимир
экономика