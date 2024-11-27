Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

«Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.