Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова

На прошлой неделе был опубликован указ президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания». Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.