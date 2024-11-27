В АО «Молдовагаз» разъяснили, почему требуют увеличить тариф

По данным предприятия, тариф необходимо увеличить на 39,7% по сравнению с действующим.
Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов на поставку природного газа, являются:
- увеличение стоимости закупки природного газа в четвертом квартале 2024 года на региональных и международных платформах на 31,3% по сравнению с прогнозными показателями, включенными в действующий тариф;
- увеличение стоимости услуг по транспортировке природного газа на 21,6% в связи с повышением тарифа на транспортировку энергоносителя на 47,7% с 29 августа 2024 года;
- увеличение стоимости услуг по распределению на 1,8%, в связи с ростом объемов распределения природного газа;
- увеличение стоимости поставки природного газа на 2,6%, в связи с пересмотром размера взносов на формирование запасов природного газа;
- включение отрицательных тарифных отклонений в сумме 217 миллионов леев.
Как отметили в АО «Молдовагаз», в пунктах входа в газотранспортные сети новый тариф должен составить 11 683 лея за тысячу кубометров, или на 52,3% больше по сравнению с действующим, а в пунктах выхода из газотранспортных сетей новый тариф составит 11 772 лея за тысячу кубометров, или на 51,8% больше по сравнению с действующим.
«При этом в пунктах выхода из газораспределительных сетей высокого давления его предлагается установить на уровне 11 891 лея за тысячу кубометров, с ростом в 51,1%, среднего давления — 12 938 леев за тысячу кубометров, или на 45,9% больше, а в случае сетей низкого давления, к которым подключены все бытовые и часть небытовых потребителей, — 16 173 лея за тысячу кубометров, с ростом в 33,1%», — уточнили в компании.
Как отметили в АО «Молдовагаз», проект тарифа сформирован «в строгом соответствии с законодательством» и позволит покрыть стоимость закупки газа, «что обеспечит выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиками».
НАРЭ должно рассмотреть запрос о повышении тарифа на заседании 29 ноября.