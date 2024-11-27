В АО «Молдовагаз» разъяснили, почему требуют увеличить тариф

«При этом в пунктах выхода из газораспределительных сетей высокого давления его предлагается установить на уровне 11 891 лея за тысячу кубометров, с ростом в 51,1%, среднего давления — 12 938 леев за тысячу кубометров, или на 45,9% больше, а в случае сетей низкого давления, к которым подключены все бытовые и часть небытовых потребителей, — 16 173 лея за тысячу кубометров, с ростом в 33,1%», — уточнили в компании.