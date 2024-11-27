Премьер Румынии после «шокового» поражения на выборах проверит предвыборную кампанию соперника

Результаты первого тура президентских выборов ошеломили наблюдателей, так как всего за несколько недель до выборов Кэлин Джорджеску был в самом низу рейтинга, пишет Bloomberg.
Это доказывает, что прозападный консенсус в стране более хрупок, чем считалось ранее.
Чолаку поднял вопрос о возможности иностранных источников финансирования кампании Джорджеску, в том числе агитационных видео на платформе TikTok. Джорджеску, который считался аутсайдером и баллотировался как независимый кандидат, не ответил на обвинения.
«Такая успешная кампания требует больших денег… я не уверен, насколько она законна», — сказал Чолаку, добавив при этом, что он против цензуры соцсетей.
Опасения премьер-министра разделяет депутат Европейского парламента Валери Айе из Франции, которая во вторник обратилась к гендиректору TikTok Чу Цзы Шоу с просьбой объяснить, какую роль его платформа сыграла в румынских выборах. Румынский орган по надзору за СМИ призвал Европейскую комиссию провести проверку в отношении китайской компании.
Расследование, организованное местным новостным сайтом g4media, показало, что профиль Джорджеску активно продвигался в TikTok так называемыми «добровольцами», которые якобы поощряли распространять сообщения из профиля в обмен на «неуказанное вознаграждение».
Мы полагаем, что платформа Tiktok использовалась не по назначению самим кандидатом и целой армией поддельных аккаунтов, которые действовали в его интересах.
Это не первый случай, когда TikTok, принадлежащая китайской Bytedance, подвергается критике в ЕС. В 2023 году Макрон назвал платформу «обманчиво невинной».
В ответ на обвинения представитель сервиса Паоло Ганино заявил следующее:
Эти весьма спекулятивные сообщения о выборах в Румынии ошибочны и вводят в заблуждение, поскольку большинство кандидатов зарегистрировались на TikTok, а победители также проводили свои кампании на других цифровых платформах.
Поскольку Джорджеску считается пророссийским кандидатом, издание Politico подчеркивает, что в данный момент «нет никаких доказательств причастности России или других государственных структур» к исходу первого тура президентских выборов в Румынии. Сам Джорджеску в понедельник назвал себя «патриотом, который не видит ни Востока, ни Запада, а только Румынию».
На пресс-конференции во вторник он заверил, что его предвыборная кампания никем не финансировалась и что он полагается только на неоплачиваемых волонтеров. Во втором туре выборов, который пройдет 8 декабря, Джорджеску встретится с правоцентристским проевропейским лидером оппозиции Еленой Ласкони.