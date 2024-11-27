Премьер Румынии после «шокового» поражения на выборах проверит предвыборную кампанию соперника

Поскольку Джорджеску считается пророссийским кандидатом, издание Politico подчеркивает, что в данный момент «нет никаких доказательств причастности России или других государственных структур» к исходу первого тура президентских выборов в Румынии. Сам Джорджеску в понедельник назвал себя «патриотом, который не видит ни Востока, ни Запада, а только Румынию».