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Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

В среду Путин прилетел в Казахстан.

«Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том — и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе — есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся», — сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций.

Российский лидер отметил, что он не знает ни одного вопроса, который бы стороны не могли решить.

«При таком настрое будем добиваться больших успехов», — добавил Путин.

Путин Владимир