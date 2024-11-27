Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана

«Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том — и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе — есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся», — сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций.