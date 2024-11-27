Медведев заявил, что за перемещением мигрантов по России нужен жесткий контроль

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские власти должны четко отслеживать въезд в страну мигрантов и их дальнейшее перемещение. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», — написал он в «ВКонтакте».
Запись опубликована по итогам совещания, касавшегося государственной миграционной политики.
Медведев напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
«Новые правила направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство», — сообщил Медведев.