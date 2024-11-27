Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

«Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС, — говорится в коммюнике. — Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о [его] аресте и выдаче».