Президент Казахстана назвал Уфу уникальным городом

«Мы знаем, что Уфа недавно отметила свое 450-летие, символично, что форум сотрудничества России и Казахстана проводится именно в ней, — сказал Касым Токаев. — За два десятилетия форум превратился в эффективную площадку, где задается тон в укреплении сотрудничества между нашими странами».