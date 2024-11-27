Президент Казахстана назвал Уфу уникальным городом

«Мы знаем, что Уфа недавно отметила свое 450-летие, символично, что форум сотрудничества России и Казахстана проводится именно в ней, — сказал Касым Токаев. — За два десятилетия форум превратился в эффективную площадку, где задается тон в укреплении сотрудничества между нашими странами».
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет он приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Организаторами масштабного форума выступают министерство экономического развития РФ, правительство Башкортостана, министерство торговли и интеграции Казахстана.