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Президент Казахстана назвал Уфу уникальным городом

Президент Казахстана Касым Токаев, выступая на пленарном заседании юбилейного ХХ форума «Россия-Казахстан», назвал Уфу уникальным городом с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием.

Источник: Башинформ

«Мы знаем, что Уфа недавно отметила свое 450-летие, символично, что форум сотрудничества России и Казахстана проводится именно в ней, — сказал Касым Токаев. — За два десятилетия форум превратился в эффективную площадку, где задается тон в укреплении сотрудничества между нашими странами».

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет он приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.

Организаторами масштабного форума выступают министерство экономического развития РФ, правительство Башкортостана, министерство торговли и интеграции Казахстана.