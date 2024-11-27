Медведев заявил, что Россия воюет с Западом, и назвал базы НАТО целями

Россия находится в состоянии войны с Западом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya и предупредил, что в случае дальнейшей эскалации на Украине военные базы НАТО могут оказаться целями ударов.
«Наша страна находится в состоянии войны, причем со всем западным миром. И поэтому мы будем исходить из тех документов, которые подписаны главой государства. А решение, конечно, здесь принимает верховный главнокомандующий, то есть президент страны», — заявил он.
По его словам, о переходе стран Запада к прямому участию в конфликте свидетельствуют атаки западными ракетами на объекты на территории России. «Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса — по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны», — указал он.
«Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — ответил Медведев на вопрос журналистов о возможности ударов по военным объектам на территории Румынии и Польши (цитата по «РИА Новости»).
О переходе конфликта на глобальный уровень заявил неделей ранее президент Владимир Путин в видеообращении, в котором сообщил об ударе ракетой «Орешник» по объекту на Украине. Он подчеркнул, что Россия в связи с ударами дальнобойных ракет, поставленных Западом Украине, теперь считает себя вправе применять свое оружие «против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против» российских объектов.
Руководство НАТО неоднократно отвергало утверждения о прямом вовлечении в конфликт и подчеркивало, что помогает Украине вооружением и раздведданными, но войска не посылает. «Мы должны помнить, что это не делает союзников по НАТО стороной конфликта. Мы имеем право оказывать поддержку Украине, помогать ей отстаивать право на самооборону», — говорил бывший генсек Йенс Столтенберг.
Нынешний руководитель альянса Марк Рютте призвал пойти дальше «в поддержке Украины, “чтобы изменить траекторию конфликта”.