Медведев заявил, что Россия воюет с Западом, и назвал базы НАТО целями

По его словам, о переходе стран Запада к прямому участию в конфликте свидетельствуют атаки западными ракетами на объекты на территории России. «Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса — по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны», — указал он.