Последние зарубежные новости за 27 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

В Китае расследуют уголовное дело о коррупции, с участием министра обороны Дун Цзюня и других высокопоставленных представителей НОАК. Это третий подряд скандал в оборонном ведомстве, что может подорвать доверие Си Цзиньпина к армии и ее готовности к действиям против Тайваня.