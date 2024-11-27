Bloomberg оценил угрозу для Европы от холодной зимы без газа из РФ
Издание прогнозирует резкий рост спроса на отопление в Европе из-за холодной зимы, самой суровой с 2022 года. Это повысит цены на энергоносители. Ситуацию осложнит прекращение поставок российского газа через Украину с 2025 года.
FT: министра обороны Китая заподозрили в коррупции
В Китае расследуют уголовное дело о коррупции, с участием министра обороны Дун Цзюня и других высокопоставленных представителей НОАК. Это третий подряд скандал в оборонном ведомстве, что может подорвать доверие Си Цзиньпина к армии и ее готовности к действиям против Тайваня.
Die Welt сообщила о шести бомбах на «Северных потоках»
По данным газеты, на четырех нитках «Северного потока» было размещено не менее шести бомб. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, вызвав значительные разрушения. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках».
WSJ: тарифные ограничения Трампа поставят под угрозу мировую торговлю
Введение Трампом высоких таможенных пошлин на ввоз товаров в США может разрушить глобальную торговлю, повысить цены и вызвать недовольство потребителей. Европейские союзники обеспокоены возможностью торговой войны с США.
The Economist оценил потери ВСУ в 500 тысяч человек
Потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией могут достигать 500 тыс. человек, включая безвозвратные потери от 60 тыс. до 100 тыс. и санитарные — около 400 тыс. Статистика не включает потери среди гражданских лиц.