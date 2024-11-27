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Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником США по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил 27 ноября, что спецпосланником по Украине в его администрации станет советник по нацбезопасности бывшего вице-президента страны Майка Пенса генерал-лейтенант Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Республиканец пообещал, что вместе они «обеспечат мир через силу и сделают Америку и весь мир снова безопасными».

О том, что Келлог вошел в число кандидатур на данный пост, ранее в этот день сообщало агентство Reuters. Однако «фаворитом» Трампа был назван другой кандидат — бывший исполняющий обязанности директора американской национальной разведки Ричард Гренелл.

Журналисты агентства напомнили, что еще в июне Келлог представил план по урегулированию ситуации на Украине, предполагающий заморозку линии фронта.

Ранее, 13 ноября, телеканал Fox News сообщил, что Трамп должен назначить спецпосланника по Украине, который инициирует переговоры с Россией. Затем, 23 ноября Reuters указало, что Трамп стал рассматривать кандидатуру Гренелла.

До этого, 10 ноября, Келлог посоветовал Трампу начать восстанавливать отношения с Россией с переговоров, а не санкций. Он выразил мнение, что лучшей стратегией для восстановления диалога Вашингтона и Москвы послужит тактика «личных встреч», а новый американский лидер должен для начала обратиться к «ключевым лидерам, чтобы найти способ решения проблем».

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 50% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 48,4%. Выступая после этого перед сторонниками, политик назвал своей целью на посту главы государства прекращение военных конфликтов в мире.

Трамп Дональд