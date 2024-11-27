Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником США по Украине

До этого, 10 ноября, Келлог посоветовал Трампу начать восстанавливать отношения с Россией с переговоров, а не санкций. Он выразил мнение, что лучшей стратегией для восстановления диалога Вашингтона и Москвы послужит тактика «личных встреч», а новый американский лидер должен для начала обратиться к «ключевым лидерам, чтобы найти способ решения проблем».