Путин оценил итоги переговоров с Токаевым

«Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров. Уверен, что нынешний визит и наши переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества, наших отношений на благо наших стран и народов», — сказал Путин в среду, подводя итоги переговоров.