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Путин оценил итоги переговоров с Токаевым

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что стороны удовлетворены их результатами.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров. Уверен, что нынешний визит и наши переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества, наших отношений на благо наших стран и народов», — сказал Путин в среду, подводя итоги переговоров.

Путин 27—28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России провел переговоры с Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём.

Предыдущий государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, а летом этого года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Путин Владимир