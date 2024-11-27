Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 27 ноября 2024 года

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем разрушает планы Израиля по изменению карты Ближнего Востока и ликвидации сил сопротивления, заявило ХАМАС, подтвердив готовность к перемирию в секторе Газа при выполнении определенных условий. Прекращение огня между Израилем и Ливаном привлекло внимание политиков и экспертов.