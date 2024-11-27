Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 27 ноября 2024 года

В ХАМАС заявили, что соглашение по Ливану разрушает планы Израиля
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем разрушает планы Израиля по изменению карты Ближнего Востока и ликвидации сил сопротивления, заявило ХАМАС, подтвердив готовность к перемирию в секторе Газа при выполнении определенных условий. Прекращение огня между Израилем и Ливаном привлекло внимание политиков и экспертов.
Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА «Хезболлы»
ЦАХАЛ заявил, что с октября прошлого года уничтожено около 70% запасов БПЛА и крылатых ракет «Хезболлы». ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 установкам, 20 складам и 30 командным пунктам.
Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
Франция не задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на ордер МУС. Согласно французскому законодательству, он и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено при обращении МУС.