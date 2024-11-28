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Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Путин заявил о планах РФ наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан.

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… “Газпром” действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан — такие поставки мы будем наращивать», — сказал российский лидер.

Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

Путин Владимир