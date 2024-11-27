Reuters: США призывают Украину снизить призывной возраст до 18 лет

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. США оказывают давление на Киев, настаивая на том, чтобы украинские власти снизили призывной возраст до 18 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации действующего президента США Джо Байдена.
По мнению американского чиновника, ВСУ «нуждаются в живой силе». Согласно изложенной им версии, «мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям» для ВСУ. Как информирует Reuters, представитель администрации при этом признал, что российские вооруженные силы «уверенно добиваются успехов на востоке» страны, а также оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.
В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь Вооруженных сил Украины властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пробуют пересечь границу вплавь или через горы.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 36 тыс. военнослужащих, а также 223 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.