Reuters: США призывают Украину снизить призывной возраст до 18 лет

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пробуют пересечь границу вплавь или через горы.