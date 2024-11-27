Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона

В настоящий момент в парламенте Франции обсуждается спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Он был отвергнут нижней палатой парламента в первом чтении и перешел на обсуждение в сенат. Теперь в декабре смешанная паритетная комиссия — орган из семи сенаторов и семи депутатов — должна согласовать единый текст. Ее заседание запланировано на 12 декабря, ожидается, что текст перейдет в Нацсобрание для финального голосования 18 декабря. Если депутаты вновь отвергнут его, премьер не исключил применения статьи 49.3 для проведения законопроекта в обход голосования. В таком случае левые выдвинут его правительству вотум недоверия, и судьба вотума окажется в руках фракции Марин Ле Пен.