Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона

«В случае отставки правительства Мишеля Барнье после возможного вотума недоверия, 63% французов поддержали бы отставку Эммануэля Макрона с поста президента республики, что спровоцировало бы новые президентские выборы», — следует из опроса.
Особенно отставки президента желают в лагере сторонников правой партии «Национальное объединение» (83%) и коалиции левых «Новый народный фронт» (76%).
При этом мнения французов о необходимости вотума недоверия правительству разделились: 52% поддерживают отставку кабмина, 48% выступают против.
Опрос проводился онлайн 26 и 27 ноября, в нем приняли участие 1003 человека, погрешность не указана.
В настоящий момент в парламенте Франции обсуждается спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Он был отвергнут нижней палатой парламента в первом чтении и перешел на обсуждение в сенат. Теперь в декабре смешанная паритетная комиссия — орган из семи сенаторов и семи депутатов — должна согласовать единый текст. Ее заседание запланировано на 12 декабря, ожидается, что текст перейдет в Нацсобрание для финального голосования 18 декабря. Если депутаты вновь отвергнут его, премьер не исключил применения статьи 49.3 для проведения законопроекта в обход голосования. В таком случае левые выдвинут его правительству вотум недоверия, и судьба вотума окажется в руках фракции Марин Ле Пен.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима «жесткой экономии». Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП — к 2029 году.