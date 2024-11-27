Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT

«Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму 680 миллионов долларов… Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты… (которые преобразуют “неуправляемые бомбы” в высокоточное оружие — ред.), известные как JDAM, а также малоразмерные бомбы», — говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Ранее Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для танков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.