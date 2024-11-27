Трамп предложил назначить Кита Келлога на пост спецпосланника США по Украине

Ранее он вместе с еще одним советником Трампа Фредом Флейтцем ~представил тому свой мирный план по урегулированию~. Инициатива предусматривала шаги, благодаря которым США могли бы склонить обе стороны к переговорам. Киеву Келлог и Флейтц предлагали предоставить больше вооружений только в том случае, если Украина пойдет на урегулирование. Россию же предупредят, что в случае отказа от диалога Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. План также предполагал, что во время переговоров прекращение огня будет достигнуто на основе «преобладающих линий фронта».