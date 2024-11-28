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Лавров заявил о «воровских инстинктах» Белого лома

Джо Байден хочет дать Киеву все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Желание администрации Джо Байдена, завершающего свой срок на посту президента США, обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта в 2025 году, свидетельствует о корыстных мотивах американского руководства, считает глава МИД России Сергей Лавров.

По его мнению, подобные действия можно расценить как стремление полностью сосредоточить ресурсы в интересах Украины, исключив их использование для других целей.

Администрация Байдена активно оказывала поддержку Киеву, направляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включала поставки вооружений, подготовку украинских военных и гуманитарные программы, общий объем которых превысил $59 млрд.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что вооружение Украины не ослабит решимость Москвы и не повлияет на ход специальной военной операции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пословицами ответил на вопрос о том, как РФ расценивает удары украинской армии американскими ракетами ATACMS.