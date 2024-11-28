Экс-советник предложил Трампу «купить» Гренландию из-за России

Избранному американскому президенту Дональду Трампу следует вернуться к идее о приобретении Гренландии, являющейся сейчас владением Дании, заявил в колонке для Wall Street Journal бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома (2019−2021) аналитик Александр Грэй.
Аналитик предлагает заключить с Гренландией договор, который сохранит ее суверенитет и одновременно защитит от злонамеренных акторов по примеру соглашений с тремя островными государствами в Тихом океане — Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Они сохраняют полную независимость и право самостоятельно вести внешнюю политику, но вместе с тем предоставляют армии США свою территорию в обмен на защиту и экономическую помощь.
«Поскольку Гренландия стремится отделиться от Дании, США должны быть готовы протянуть руку помощи. Безопасность и экономические интересы Запада окажутся под угрозой, если независимая Гренландия, окруженная хищными иностранными субъектами, не будет иметь внешней защиты. У мистера Трампа есть шанс заключить сделку века», — написал Грей.
По его мнению, несмотря на «хохот авторитетов по внешней политике», недавние изменения в геополитической реальности Северной Атлантики делают необходимым установление официальных отношений между Вашингтоном и Нууком (гренландской столицей).
Аналитик назвал три причины. Во-первых, Гренландия остается наименее густонаселенным политическим образованием в мире, и в случае независимости «плохо справится» с обеспечением безопасности. Во-вторых, «Россия и Китай угрожают статусу-кво в Арктике, Москва претендует на значительные участки Северного Ледовитого океана, в том числе в исключительной экономической зоне Гренландии».
В третьих, на территории Гренландии есть значительные залежи золота, серебра, урана, нефти и меди, из-за чего ее противники могут решиться принудительно воспользоваться природными ресурсами острова.
Гренландия обладает широкой автономией, формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС в отличие от Дании. Более 80% Гренландии покрыто льдом, на острове живут около 60 тыс. человек.
США уже пытались купить Гренландию: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал Дании за остров $100 млн.
Трамп интересовался приобретением Гренландии «по стратегическим причинам» во время своего первого президентского срока в 2019 году. «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал он. Политик вместе с тем подчеркнул, что США и Дания — хорошие союзники, и Вашингтон защищает Копенгаген. По оценке Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, которая «теряет почти $700 млн в год».
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — заявили тогда власти острова. Бывший премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен назвал идею республиканца «первоапрельской шуткой». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла задумку Трампа «абсурдной».
«Я думаю, что заявление премьер-министра… было отвратительным. Я думаю, что это было неуместное заявление. Все, что ей нужно было сделать, это сказать: “Нет, нам это не интересно”. Она разговаривает не со мной. Она разговаривает с Соединенными Штатами Америки. С Соединенными Штатами так не разговаривают, по крайней мере, при мне», — сказал затем Трамп.
Прежде американские власти не раз расширяли территорию государства путем приобретения земли. В 1803 году США купили у Франции «территорию Луизиану» на 2 млн кв. км за $15 млн, фактически удвоив американскую территорию и позволив продолжить экспансию к западу от Миссисипи. В 1819 году была приобретена Флорида у Испании. В 1853 году объектом сделки стали 120 000 кв. км южных территорий, Мексике заплатили $10 млн. В 1867 году Российская империя продала Аляску за $7,2 млн.