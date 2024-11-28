Экс-советник предложил Трампу «купить» Гренландию из-за России

«Я думаю, что заявление премьер-министра… было отвратительным. Я думаю, что это было неуместное заявление. Все, что ей нужно было сделать, это сказать: “Нет, нам это не интересно”. Она разговаривает не со мной. Она разговаривает с Соединенными Штатами Америки. С Соединенными Штатами так не разговаривают, по крайней мере, при мне», — сказал затем Трамп.