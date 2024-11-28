ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи.
«ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов. Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам», — говорится в заявлении.
Ранее против самого Трампа были совершено две попытки покушения.