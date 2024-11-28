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ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи.

«ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов. Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам», — говорится в заявлении.

Ранее против самого Трампа были совершено две попытки покушения.