ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи.