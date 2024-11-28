Сирийские боевики начали крупное наступление близ Алеппо

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после антиправительственных протестов, участники требовали демократических реформ, демонстрация переросли в вооруженный конфликт. Вслед за демократической оппозицией в гражданскую войну вступили исламисты. За десять лет к 2021 году непосредственно от боевых действий погибли 306,8 тыс. мирных жителей — 1,5% от всего населения Сирии к началу войны, говорится в отчете Управления ООН по правам человека. Опубликованные ООН сведения не включают солдат и повстанцев, убитых в ходе конфликта; считается, что их число составляет десятки тысяч.