Сирийские боевики начали крупное наступление близ Алеппо

В Сирии вооруженные группировки начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Об этом сообщают американский телеканал CNN, турецкое агентство Anadolu, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Лондоне, лондонское панарабское издание The New Arab.
Бои с армией в том числе ведет террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также высоты Акыль, Эль-Рагиб, Куптан и Даббабат, пишет Anadolu.
В заявлении повстанческих группировок, на которое ссылается CNN, сказано, что те захватили 13 деревень, включая стратегические важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46. Командование сирийских повстанцев сообщило телеканалу, что их бойцы после «ожесточенных боев с войсками Асада и иранскими ополченцами» заняли город Урм-эль-Кубра, находящийся примерно в 20 км от Алеппо.
В наступлении участвуют различные оппозиционные силы, пишет CNN, — от исламистских группировок до умеренной «Свободной сирийской армии», которую поддерживали США и Турция.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в брифинге за 27 ноября о боевых действиях не сообщал, указывая, что продолжает «контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами».
Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2022 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции, отмечает CNN.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после антиправительственных протестов, участники требовали демократических реформ, демонстрация переросли в вооруженный конфликт. Вслед за демократической оппозицией в гражданскую войну вступили исламисты. За десять лет к 2021 году непосредственно от боевых действий погибли 306,8 тыс. мирных жителей — 1,5% от всего населения Сирии к началу войны, говорится в отчете Управления ООН по правам человека. Опубликованные ООН сведения не включают солдат и повстанцев, убитых в ходе конфликта; считается, что их число составляет десятки тысяч.
Алеппо находится на северо-западе Сирии, это один из крупнейших городов Сирии — второй по величине после Дамаска, до начала войны там проживали 2,4 млн человек, впоследствии к 2017 году там оставалось менее 1 млн человек.
Северо-западная часть Сирии — последний регион в республике, находящийся под контролем антиправительственных повстанцев, там доминирует радикальная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», объясняет The New Arab.
Россия начала операцию в Сирии в конце августа 2015 года про просьбе сирийского правительства этой страны. Город Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года при поддержке российских военных.