Мэр Горловки Приходько: около 80 тысяч человек остаются без света

Около 80 тысяч жителей Горловки остаются без электричества, сообщил мэр города Иван Приходько в интервью телеканалу «Юнион», фрагмент которого он разместил в своем Telegram-канале.
По словам мэра, число отключенных точек учета сократилось до четырех тысяч, что соответствует примерно 80 тысячам человек. В пиковый момент без электричества оставались около 100 тысяч жителей.
Приходько уточнил, что информацию о восстановительных работах не распространяют, так как после публичных заявлений в течение нескольких часов или суток инфраструктура вновь подвергается обстрелам.
Он также отметил, что в Горловке ведется масштабная работа по восстановлению, в которой участвуют специалисты из «Россетей», представители спецслужб и другие ресурсы, предоставленные Российской Федерацией.
Ранее в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП) Джанкой—Мелитополь без электричества остались более 137 тысяч человек в 172 населённых пунктах Херсонской области.